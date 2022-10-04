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Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО

Новости
(3 голосов)

Как всегда неотразима.

Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО

instagram.com/savinadasha

UA-Футбол
Новина українською

Валерий Бондарь вместе с товарищами по "Шахтеру" готовится к важнейшему противостоянию с "Реалом" в Лиге чемпионов.

А его жена Даша - радует поклонников в соцсетях эффектными фото.

Украинская красотка опубликовала целую фотосессию в своем инстаграме.

Валерий уже отреагировал, как и еще сотни фанатов яркой блондинки.

Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО - изображение 1

Конечно же, все отзывы - строго восторженные.

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В статье: Валерий Бондарь вТренде Шахтер
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(3 голосов)
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Комментарии (3)
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Виктор 2209 (Мехико)
04.10.2022 в 13:54
обычная барби
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Sandra777 (Львів)
04.10.2022 в 13:09
То та шо з поповим була?)
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alex.belogubko (одесса)
04.10.2022 в 12:56
кукла
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