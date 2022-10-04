Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
Как всегда неотразима.
instagram.com/savinadasha
Валерий Бондарь вместе с товарищами по "Шахтеру" готовится к важнейшему противостоянию с "Реалом" в Лиге чемпионов.
А его жена Даша - радует поклонников в соцсетях эффектными фото.
Украинская красотка опубликовала целую фотосессию в своем инстаграме.
Валерий уже отреагировал, как и еще сотни фанатов яркой блондинки.
Конечно же, все отзывы - строго восторженные.
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Комментарии (3)
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Виктор 2209 (Мехико)
04.10.2022 в 13:54
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Sandra777 (Львів)
04.10.2022 в 13:09
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alex.belogubko (одесса)
04.10.2022 в 12:56
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