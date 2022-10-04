Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО

Валерий Бондарь вместе с товарищами по "Шахтеру" готовится к важнейшему противостоянию с "Реалом" в Лиге чемпионов.

А его жена Даша - радует поклонников в соцсетях эффектными фото.

Украинская красотка опубликовала целую фотосессию в своем инстаграме.

Валерий уже отреагировал, как и еще сотни фанатов яркой блондинки.

Конечно же, все отзывы - строго восторженные.