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Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов

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Влада - эффектная девушка

Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов

Фото - instagram.com/v.lada_sedan/

Новина українською

Экс-директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, случались ли романы между работниками каналов.

– Романы случались, но я же не могу об этом рассказывать.

– Есть такая цитата: "Пришла Влада Зинченко, и половина канала слюны развесили, каждый хотел перед ней выпендриться".

– Я не видел слюн, но слышал другое. Что слюны потекли вообще в украинском футболе: у президентов клубов, у руководителей региональных футбольных федераций, у директоров, у футболистов и так далее. Я даже знаю многих этих людей.

Девушки на канале это чувствовали, не только Влада. Были и другие истории.

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В статье: Александр Денисов Телеканал Футбол 1/2/3 Влада Седан
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Источник:
ТаТоТаке

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