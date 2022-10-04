Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюны потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
Влада - эффектная девушка
Фото - instagram.com/v.lada_sedan/
Экс-директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, случались ли романы между работниками каналов.
– Романы случались, но я же не могу об этом рассказывать.
– Есть такая цитата: "Пришла Влада Зинченко, и половина канала слюны развесили, каждый хотел перед ней выпендриться".
– Я не видел слюн, но слышал другое. Что слюны потекли вообще в украинском футболе: у президентов клубов, у руководителей региональных футбольных федераций, у директоров, у футболистов и так далее. Я даже знаю многих этих людей.
Девушки на канале это чувствовали, не только Влада. Были и другие истории.
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