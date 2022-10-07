Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
Угадайте, кто?
фото из свободных источников
Международный песенный конкурс "Евровидение 2023" проведут в Великобритании, хотя победа в прошлом шоу и досталась представителям Украины, но традиции организации конкурса нарушила полномасштабная война РФ. Теперь был определен город, где проведут мероприятие - им стал Ливерпуль.
Такое решение было объявлено 7 октября после обсуждений между двумя заявками, сообщили на сайте национального вещателя Британии.
Так, этот город "вырвал" право проводить конкурс у Глазго, своего конкурента. Так, всего изначально назывались 20 возможных городов-организаторов, и это число позже было сокращено до двух.
Мероприятие в Ливерпуле будет проведено на 11-тысячной арене M&S Bank Arena "от имени Украины".
Концертная площадка расположена недалеко от конференц-центра и выставочного центра, что удобно для трансфера. Всего в нескольких минутах ходьбы - ряд гостиниц, вокзал, недалеко и аэропорт имени Джона Леннона. Арена находится в бывшем доке на берегу реки Мерси.
Евровидение 2023 должно состояться в мае следующего года.
Информация о билетах на шоу пока не разглашается. На самом деле шоу в мае 2023-го будет не одно, а девять.
Так, кроме живого финала в субботу, фанаты смогут посмотреть "шоу жюри" в пятницу, на котором международное жюри основывает свои голоса, и "семейное шоу" в субботу днем, которое фактически является финальной репетицией.
Затем будет два полуфинала во вторник и четверг - и жюри и семейные показы для каждого.
Отмечается также, что наряду с самим Евровидением будет проходить программа культурных мероприятий, в том числе обмен артистами и совместное производство между Ливерпулем и его городом-побратимом Одессой.
Напомним, что Британия уже 8 раз принимала Евровидение. Последний раз шоу проводили в Бирмингеме в 1998 году.
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