Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс

Международный песенный конкурс "Евровидение 2023" проведут в Великобритании, хотя победа в прошлом шоу и досталась представителям Украины, но традиции организации конкурса нарушила полномасштабная война РФ. Теперь был определен город, где проведут мероприятие - им стал Ливерпуль.

Такое решение было объявлено 7 октября после обсуждений между двумя заявками, сообщили на сайте национального вещателя Британии.

Так, этот город "вырвал" право проводить конкурс у Глазго, своего конкурента. Так, всего изначально назывались 20 возможных городов-организаторов, и это число позже было сокращено до двух.

Мероприятие в Ливерпуле будет проведено на 11-тысячной арене M&S Bank Arena "от имени Украины".

Концертная площадка расположена недалеко от конференц-центра и выставочного центра, что удобно для трансфера. Всего в нескольких минутах ходьбы - ряд гостиниц, вокзал, недалеко и аэропорт имени Джона Леннона. Арена находится в бывшем доке на берегу реки Мерси.

Евровидение 2023 должно состояться в мае следующего года.

Информация о билетах на шоу пока не разглашается. На самом деле шоу в мае 2023-го будет не одно, а девять.

Так, кроме живого финала в субботу, фанаты смогут посмотреть "шоу жюри" в пятницу, на котором международное жюри основывает свои голоса, и "семейное шоу" в субботу днем, которое фактически является финальной репетицией.

Затем будет два полуфинала во вторник и четверг - и жюри и семейные показы для каждого.

Отмечается также, что наряду с самим Евровидением будет проходить программа культурных мероприятий, в том числе обмен артистами и совместное производство между Ливерпулем и его городом-побратимом Одессой.

Напомним, что Британия уже 8 раз принимала Евровидение. Последний раз шоу проводили в Бирмингеме в 1998 году.