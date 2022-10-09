Ви что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО

Одна из самых громких новостей последних дней - возвращение сети быстрого питания "Макдональдс" в Украину.

Компания запустила пока только часть своих ресторанов, из-за чего в каждый из них собираются огромные очереди.

Не удержался от комментария на эту тему и Александр Алиев.

Екс-футболист возмущен такой реакцией людей.