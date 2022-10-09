Ви что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО
А действительно?
instagram.com/aliev_sasha8
Одна из самых громких новостей последних дней - возвращение сети быстрого питания "Макдональдс" в Украину.
Компания запустила пока только часть своих ресторанов, из-за чего в каждый из них собираются огромные очереди.
Не удержался от комментария на эту тему и Александр Алиев.
Екс-футболист возмущен такой реакцией людей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Известную фанатскую песню переработали по мотивам взрыва на Крымском мосту
- Минск обвинил Украину в подготовке удара по Беларуси и вручил ноту послу
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
Новости по теме
- 10:39 Lifestyle Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО
- 19:58 Украинские Один раз в жизни я был боллбоем на матче Кубка Украины. Нафком не выстоял против Таврии с Эдмаром, Полтавцом и Гигиадзе
- 12:10 Lifestyle Думаю, коронавирус - фейк. Александр Алиев прогулялся по улицам Киева во время карантина. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
scorpius (Ck)
09.10.2022 в 13:38
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet