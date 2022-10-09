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Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО

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(1 голосов)

А действительно?

Вы что, голодные все? Алиев записал гневное видео о пробках из-за Макдональдса. ВИДЕО

instagram.com/aliev_sasha8

UA-Футбол
Новина українською

Одна из самых громких новостей последних дней - возвращение сети быстрого питания "Макдональдс" в Украину.

Компания запустила пока только часть своих ресторанов, из-за чего в каждый из них собираются огромные очереди.

Не удержался от комментария на эту тему и Александр Алиев.

Екс-футболист возмущен такой реакцией людей.

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Комментарии (4)
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Zapp Brannigan (Київ)
09.10.2022 в 16:09
Ну да, він ж до Арени звик, не розуміє МакДональдз))
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.10.2022 в 15:37
Не голодные а дикие. Понты превыше здравого смысла.
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0
0
Caballero (DC)
09.10.2022 в 14:32
Зачем ты матюкаешься???
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
09.10.2022 в 13:38
Это со всей страны едут
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0
-1

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