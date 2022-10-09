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Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали

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Больше похоже на неудачную шутку

Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill - FIFA/FIFA

Новина українською

Экс-вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс сегодня шокировал Twitter постом, в котором будто бы совершил каминг-аут:

"Надеюсь, вы будете меня уважать: я - гей".

Часть поклонников изначально восприняла признание легенды несерьезно, и эти подозрения еще усилились после комментария экс-капитана "Барселоны" Карлеса Пуйоля: "Пришло время рассказать им нашу историю, Икер".

Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали - изображение 1

Все это набрало сотни тысяч лайков и репостов, и лишь затем Касильяс все стер, заявив, что стал жертвой злоумышленников:

"Аккаунт взломали. К счастью, сейчас все в порядке. Прошу прощения у всех моих подписчиков. И, конечно же, еще больше извинений перед ЛГБТ-сообществом".

Взломали Икера или нет - решайте сами. Отметим лишь, что последние недели желтая пресса связывает Касильяса с Шакирой, которая развелась с Жераром Пике. Сам вратарь это неоднократно отрицал, но слухи не исчезают.

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В статье: Икер Касильяс Карлес Пуйоль ЛГБТ
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
09.10.2022 в 21:19
1) Варіант зламу зовсім не виключений. Тут одна чМоська декілька разів під моїм ніком гидила 2) Хоч все може бути... Проте яка кому різниця, хто з ким і як глибоко приятелює?!? Аби не проти мене, моїх близьких та "всього прогресивного людства"! Тому давайте судити людей по справам. Той же Ікер в "паскудстві" помічений не був. І червоні картки за навмисний удар суперника, щось не пам'ятаю, щоб отримував.
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