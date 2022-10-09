Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали

Экс-вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс сегодня шокировал Twitter постом, в котором будто бы совершил каминг-аут:

"Надеюсь, вы будете меня уважать: я - гей".

Часть поклонников изначально восприняла признание легенды несерьезно, и эти подозрения еще усилились после комментария экс-капитана "Барселоны" Карлеса Пуйоля: "Пришло время рассказать им нашу историю, Икер".

Все это набрало сотни тысяч лайков и репостов, и лишь затем Касильяс все стер, заявив, что стал жертвой злоумышленников:

"Аккаунт взломали. К счастью, сейчас все в порядке. Прошу прощения у всех моих подписчиков. И, конечно же, еще больше извинений перед ЛГБТ-сообществом".

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. ???? — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Взломали Икера или нет - решайте сами. Отметим лишь, что последние недели желтая пресса связывает Касильяса с Шакирой, которая развелась с Жераром Пике. Сам вратарь это неоднократно отрицал, но слухи не исчезают.