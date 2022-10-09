Касильяс признался, что он гей, а потом удалил пост. Говорит, его взломали
Больше похоже на неудачную шутку
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Shaun Botterill - FIFA/FIFA
Экс-вратарь "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс сегодня шокировал Twitter постом, в котором будто бы совершил каминг-аут:
"Надеюсь, вы будете меня уважать: я - гей".
Часть поклонников изначально восприняла признание легенды несерьезно, и эти подозрения еще усилились после комментария экс-капитана "Барселоны" Карлеса Пуйоля: "Пришло время рассказать им нашу историю, Икер".
Все это набрало сотни тысяч лайков и репостов, и лишь затем Касильяс все стер, заявив, что стал жертвой злоумышленников:
"Аккаунт взломали. К счастью, сейчас все в порядке. Прошу прощения у всех моих подписчиков. И, конечно же, еще больше извинений перед ЛГБТ-сообществом".
Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. ????— Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022
Взломали Икера или нет - решайте сами. Отметим лишь, что последние недели желтая пресса связывает Касильяса с Шакирой, которая развелась с Жераром Пике. Сам вратарь это неоднократно отрицал, но слухи не исчезают.
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