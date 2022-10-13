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Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО

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Ее муж уже забивал киевлянам.

Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО

instagram.com/pauline__grc

UA-Футбол
Новина українською

В прошлом сезоне Мартен Терье был одним из лучших бомбардиров Лиги 1, чем помог "Ренну" занять высокое четвертое место.

Бодро начал форвард и новую кампанию, отметившись семь раз (плюс три ассиста) в 13 матчах во всех турнирах.

Уже пострадало от главного ударного оружия французов и "Динамо".

А главный источник вдохновения спортсмена - это его красотка-жена Паулина.

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В статье: Динамо (Киев) Ренн вТренде
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