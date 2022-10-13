Красотка дня. Очаровательная жена главной звезды-бомбардира Ренна. ФОТО

В прошлом сезоне Мартен Терье был одним из лучших бомбардиров Лиги 1, чем помог "Ренну" занять высокое четвертое место.

Бодро начал форвард и новую кампанию, отметившись семь раз (плюс три ассиста) в 13 матчах во всех турнирах.

Уже пострадало от главного ударного оружия французов и "Динамо".

А главный источник вдохновения спортсмена - это его красотка-жена Паулина.