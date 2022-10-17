Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
Прекрасная лавстори
instagram.com/darya_lelychka
Ранее мы уже рассказывали об очаровательной
Теперь же красотка снова дала повод вспомнить о ее персоне.
Работа в футбольном клубе принесла девушке счастье и в личной жизни.
Ведущая показала своего принца, которым оказался один из лидеров команды Артем Габелок.
Конечно же, поклонники в восторге от такой эффектной пары.
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