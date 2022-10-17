  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО

Новости
Обновлено
(3 голосов)

Прекрасная лавстори

Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО

instagram.com/darya_lelychka

UA-Футбол
Новина українською

Ранее мы уже рассказывали об очаровательной Дарье, которая снималась в клипах Вельбоя, а сейчас занимается клубными соцсетями "Металлиста 1925".

Теперь же красотка снова дала повод вспомнить о ее персоне.

Работа в футбольном клубе принесла девушке счастье и в личной жизни.

Ведущая показала своего принца, которым оказался один из лидеров команды Артем Габелок.

Конечно же, поклонники в восторге от такой эффектной пары.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок вТренде
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде