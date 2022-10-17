Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО

Ранее мы уже рассказывали об очаровательной Дарье, которая снималась в клипах Вельбоя, а сейчас занимается клубными соцсетями "Металлиста 1925".

Теперь же красотка снова дала повод вспомнить о ее персоне.

Работа в футбольном клубе принесла девушке счастье и в личной жизни.

Ведущая показала своего принца, которым оказался один из лидеров команды Артем Габелок.

Конечно же, поклонники в восторге от такой эффектной пары.