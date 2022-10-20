Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила в соцсетях о том, что ее вместе с новорожденной дочкой Скай выписали из роддома.
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"Готова покорять мир", - подписала фото бронзовая призерша Токио-2020.
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