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Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой

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Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Новина українською

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила в соцсетях о том, что ее вместе с новорожденной дочкой Скай выписали из роддома.

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"Готова покорять мир", - подписала фото бронзовая призерша Токио-2020.

Готова покорять мир: Свитолина вместе с новорожденной дочкой отправилась домой - изображение 1
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В статье: Элина Свитолина
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