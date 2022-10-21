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Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО

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Это нужно видеть и слышать!

Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

По прошествии полугода после победы Kalush Orchestra на Евровидении вирусные мотивы "Стефанії" потихоньку начали выпадать из популярных чартов.

Группа идеально ощутила момент и подарила новый хит.

Украинский коллектив записал совместную композицию с рок-легендами из финляндии - группой The Rasmus, с которыми познакомились во время Евровидения.

За основу взяли не менее легендарную композицию In The Shadows, которая была очень популярной во второй половине нулевых.

К основному тексту добавились вставки от Kalush Orchestra и украинские мотивы.

Получилось очень атмосферно!

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В статье: война с россией
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Комментарии (1)
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grassion (Харьков)
21.10.2022 в 14:25
Неплохо!
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