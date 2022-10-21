Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО
Это нужно видеть и слышать!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По прошествии полугода после победы Kalush Orchestra на Евровидении вирусные мотивы "Стефанії" потихоньку начали выпадать из популярных чартов.
Группа идеально ощутила момент и подарила новый хит.
Украинский коллектив записал совместную композицию с рок-легендами из финляндии - группой The Rasmus, с которыми познакомились во время Евровидения.
За основу взяли не менее легендарную композицию In The Shadows, которая была очень популярной во второй половине нулевых.
К основному тексту добавились вставки от Kalush Orchestra и украинские мотивы.
Получилось очень атмосферно!
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