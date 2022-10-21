Kalush Orchestra и The Rasmus перепели легендарный хит финской рок-группы. ВИДЕО

По прошествии полугода после победы Kalush Orchestra на Евровидении вирусные мотивы "Стефанії" потихоньку начали выпадать из популярных чартов.

Группа идеально ощутила момент и подарила новый хит.

Украинский коллектив записал совместную композицию с рок-легендами из финляндии - группой The Rasmus, с которыми познакомились во время Евровидения.

За основу взяли не менее легендарную композицию In The Shadows, которая была очень популярной во второй половине нулевых.

К основному тексту добавились вставки от Kalush Orchestra и украинские мотивы.

Получилось очень атмосферно!