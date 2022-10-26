Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
Красота.
instagram.com/v.lada_sedan
Александ Зинченко продолжает восстанавливаться после повреждения, находясь вне состава "Арсенала".
Однако, где есть минусы - есть и свои плюсы.
Футболист может уделить больше внимания своей семье.
К примеру, принять участие в красивой фотосессии с женой и дочерью.
Отдельного внимания достойны комментарии, куда заглянули товарищи Александра по сборной.
Роман Яремчук и Александр Зубков высоко оценили стиль игрока "канониров", особенно - его пальто.
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