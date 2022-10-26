Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО

Александ Зинченко продолжает восстанавливаться после повреждения, находясь вне состава "Арсенала".

Однако, где есть минусы - есть и свои плюсы.

Футболист может уделить больше внимания своей семье.

К примеру, принять участие в красивой фотосессии с женой и дочерью.

Отдельного внимания достойны комментарии, куда заглянули товарищи Александра по сборной.

Роман Яремчук и Александр Зубков высоко оценили стиль игрока "канониров", особенно - его пальто.