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Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО

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Красота.

Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО

instagram.com/v.lada_sedan

UA-Футбол
Новина українською

Александ Зинченко продолжает восстанавливаться после повреждения, находясь вне состава "Арсенала".

Однако, где есть минусы - есть и свои плюсы.

Футболист может уделить больше внимания своей семье.

К примеру, принять участие в красивой фотосессии с женой и дочерью.

Отдельного внимания достойны комментарии, куда заглянули товарищи Александра по сборной.

Роман Яремчук и Александр Зубков высоко оценили стиль игрока "канониров", особенно - его пальто.

Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО - изображение 1
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В статье: Александр Зинченко вТренде Влада Седан
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