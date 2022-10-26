Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО
Сегодня ее бойфренд попробует остановить Левандовского.
instagram.com/annekeemolenaar
Уже через несколько часов нас ждет супер-противостояние между "Барселоной" и "Баварией".
Очевидно, основное внимание будет приковано к Роберту Левандовскому, который постарается огорчить своих бывших одноклубников.
А вот Маттейс де Лигт ранее с поляком в Мюнхене не пересекался, а потому щадить форварда за старую дружбу не собирается.
С трибун же защитника будет поддерживать его девушка Аннеки.
Красотка ездит вместе со своим бойфрендом даже на выездные матчи.
К примеру, на "Джузеппе Меацца" во время противостояния с "Интером" яркая блондинка была.
Присутствие такой очаровательной особы на матче действительно должно придать сил футболисту.
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