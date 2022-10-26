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Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО

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Сегодня ее бойфренд попробует остановить Левандовского.

Красотка дня. Невероятная вторая половинка звездного защитника Баварии. ФОТО

instagram.com/annekeemolenaar

UA-Футбол
Новина українською

Уже через несколько часов нас ждет супер-противостояние между "Барселоной" и "Баварией".

Очевидно, основное внимание будет приковано к Роберту Левандовскому, который постарается огорчить своих бывших одноклубников.

А вот Маттейс де Лигт ранее с поляком в Мюнхене не пересекался, а потому щадить форварда за старую дружбу не собирается.

С трибун же защитника будет поддерживать его девушка Аннеки.

Красотка ездит вместе со своим бойфрендом даже на выездные матчи.

К примеру, на "Джузеппе Меацца" во время противостояния с "Интером" яркая блондинка была.

Присутствие такой очаровательной особы на матче действительно должно придать сил футболисту.

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В статье: Бавария (Мюнхен) вТренде
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