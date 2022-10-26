Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
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instagram.com/schwarzenegger
Известный всем актер и губернатор Арнольд Шварценеггер встретился с музыкантами KALUSH Orchestra.
Легендарный актер опубликовал 26 октября совместное фото с "Калушами" в своем Instagram.
На снимке железный Арни вместе с артистами позируют на свежем воздухе около виллы.
Звезда Голливуда также примерял розовую панаму, как у лидера группы Олега Псюка. Вероятно, ее Шварценеггер получил от ребят в подарок на память о встрече.
"Это было фантастически - встретиться с Kalush Orchestra, победителями Евровидения из Украины. Вы вдохновляете меня", - подписал снимки культовый киногерой и экс-политик.
Отметим, сейчас группа KALUSH Orchestra гастролирует в США и Канаде, а после планирует продолжить серию концертов уже в Европе, а именно в Германии.
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