Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму

Известный всем актер и губернатор Арнольд Шварценеггер встретился с музыкантами KALUSH Orchestra.

Легендарный актер опубликовал 26 октября совместное фото с "Калушами" в своем Instagram.

На снимке железный Арни вместе с артистами позируют на свежем воздухе около виллы.

Звезда Голливуда также примерял розовую панаму, как у лидера группы Олега Псюка. Вероятно, ее Шварценеггер получил от ребят в подарок на память о встрече.

"Это было фантастически - встретиться с Kalush Orchestra, победителями Евровидения из Украины. Вы вдохновляете меня", - подписал снимки культовый киногерой и экс-политик.

Отметим, сейчас группа KALUSH Orchestra гастролирует в США и Канаде, а после планирует продолжить серию концертов уже в Европе, а именно в Германии.