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Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО

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Жаль, что это не помогло.

Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО

Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images

UA-Футбол
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Вчера "Барселона" принимала "Баварию" в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

Роберт Левандовский, для которого этот матч был особенно принципиальным, снова не смог огорчить своих бывших одноклубников.

Даже несмотря на яростную поддержку со стороны жены.

Впрочем, присутствие красотки Анны - всегда украшение для трибун "Камп Ноу".

Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО - изображение 1Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО - изображение 2Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО - изображение 3Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО - изображение 4Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО - изображение 5
​​​​​​​ФОТО: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images
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В статье: Роберт Левандовский Барселона вТренде
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