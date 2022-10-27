Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
Жаль, что это не помогло.
Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images
Вчера "Барселона" принимала "Баварию" в рамках пятого тура Лиги чемпионов.
Роберт Левандовский, для которого этот матч был особенно принципиальным, снова не смог огорчить своих бывших одноклубников.
Даже несмотря на яростную поддержку со стороны жены.
Впрочем, присутствие красотки Анны - всегда украшение для трибун "Камп Ноу".
ФОТО: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto via Getty Images
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