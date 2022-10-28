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Бывшей звезде АПЛ грозит два года тюрьмы за финансовые махинации

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Екс-футболист уже признал себя виновным.

Бывшей звезде АПЛ грозит два года тюрьмы за финансовые махинации

Nick Potts/PA Images via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Джон Карью - легенда сборной Норвегии и очень заметный (своей фактурой, как минимум) футболист нулевых - начала 10-х годов.

После окончания карьеры спортсмен пошел по стопам Винни Джонса и начал карьеру актера.

На его счету эпизодическое появление в "Малефисенте", а также заметные роли в норвежских сериалах "На своем поле" и "Плейлист".

Однако, карьере может помешать судебное разбирательство.

Как это часто бывает с футболистами и другими знаменитостями, причина банальна - махинации с налогами.

Екс-футболист предоставил недостоверную информацию налоговой службе и обман был раскрыт.

Сам Джон признал свою вину, однако наставивает, что был введен в заблуждение другом-юристом и бывшим агентом Пером Флойдом.

"Я доверял ему слепо. Он вертел мной буквально как марионеткой. Сейчас я понимаю, что с моей стороны было глупостью так доверять ему, но тогда я об этом не думал", - оправдывался Карью.

Впрочем, раскаяние вряд ли освободит звезду от ответственности.

Бывшему игроку "Валенсии", "Астон Виллы", "Лиона" и ряда других клубов грозит два года тюрьмы и 45 тысяч фунтов штрафа.

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В статье: Джон Карью Английская Премьер-лига вТренде
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