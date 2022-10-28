Бывшей звезде АПЛ грозит два года тюрьмы за финансовые махинации
Екс-футболист уже признал себя виновным.
Nick Potts/PA Images via Getty Images
Джон Карью - легенда сборной Норвегии и очень заметный (своей фактурой, как минимум) футболист нулевых - начала 10-х годов.
После окончания карьеры спортсмен пошел по стопам Винни Джонса и начал карьеру актера.
На его счету эпизодическое появление в "Малефисенте", а также заметные роли в норвежских сериалах "На своем поле" и "Плейлист".
Однако, карьере может помешать судебное разбирательство.
Как это часто бывает с футболистами и другими знаменитостями, причина банальна - махинации с налогами.
Екс-футболист предоставил недостоверную информацию налоговой службе и обман был раскрыт.
Сам Джон признал свою вину, однако наставивает, что был введен в заблуждение другом-юристом и бывшим агентом Пером Флойдом.
"Я доверял ему слепо. Он вертел мной буквально как марионеткой. Сейчас я понимаю, что с моей стороны было глупостью так доверять ему, но тогда я об этом не думал", - оправдывался Карью.
Впрочем, раскаяние вряд ли освободит звезду от ответственности.
Бывшему игроку "Валенсии", "Астон Виллы", "Лиона" и ряда других клубов грозит два года тюрьмы и 45 тысяч фунтов штрафа.
Популярное сейчас
- Сергей Бубка покинет пост президента НОК – источник
- Защитника, права на которого принадлежат Арсеналу, ранили ножом в миланском супермаркете
- Рейтинг клубов УЕФА. Стремительный прогресс Днепра-1, движение вперед Шахтера, Динамо вылетело из топ-45
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму