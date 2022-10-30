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Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО

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Какие глаза!

Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО

instagram.com/annaariaudo

UA-Футбол
Новина українською

Хуан Муссо - один из лучших игроков "Аталанты" в этом сезоне.

Аргентинский вратарь обеспечивает надежность на последнем рубеже, что позволяет команде находится в группе лидеров Серии А.

Секрет успеха голкипера - запредельная мотивация.

В сентябре Хуан стал отцом.

Красотка-жена футболиста Анна уже показывает, как она с сыном поддерживают отца семейства у телевизора.

Игроку можно только позавидовать.

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В статье: Аталанта (Бергамо) вТренде Хуан Муссо
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