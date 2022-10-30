Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
Какие глаза!
instagram.com/annaariaudo
Хуан Муссо - один из лучших игроков "Аталанты" в этом сезоне.
Аргентинский вратарь обеспечивает надежность на последнем рубеже, что позволяет команде находится в группе лидеров Серии А.
Секрет успеха голкипера - запредельная мотивация.
В сентябре Хуан стал отцом.
Красотка-жена футболиста Анна уже показывает, как она с сыном поддерживают отца семейства у телевизора.
Игроку можно только позавидовать.
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