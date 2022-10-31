Игроки Арсенала поддержали экс-канонира, который получил ножевое ранение в Италии. ФОТО
С футболистом все будет хорошо
Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images
В пятницу стало известно о жутком инциденте в торговом центре Милана.
Мужчина с ножом напал на посетителей, убил одного и поранил пятерых человек.
Среди пострадавших оказался и Пабло Мари.
Испанский защитник выступает за "Монцу", хотя права на игрока принадлежат "Арсеналу".
И в Лондоне не забыли про футболиста.
Вчера "Арсенал" разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 5:0.
Первый гол в матче Габриэль Мартинелли отпраздновал с футболкой Пабло Мари.
Также "канониры" отдали дань уважения товарищу перед матчем.
For Pablo Mari pic.twitter.com/URvrumRJcT— Arsenal Buzz (@ArsenalBuzzCom) October 30, 2022
Стоит также отметить, что с защитником все будет в порядке - его уже выписали из больницы.
Однако, на поле он вернется вряд ли скоро.
Популярное сейчас
- Решающий бой Шахтера, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 31 октября – 6 ноября
- Леау повторил Сикана. ВИДЕО, как Милан проиграл Торино
- Победы Днепра-1 и Динамо, осечки Реала и Милана. Главные новости за 30 октября
- Украинский хоккеист выступает в одной команде с легендарным Петром Чехом. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО