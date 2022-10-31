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Игроки Арсенала поддержали экс-канонира, который получил ножевое ранение в Италии. ФОТО

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С футболистом все будет хорошо

Игроки Арсенала поддержали экс-канонира, который получил ножевое ранение в Италии. ФОТО

Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

UA-Футбол
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В пятницу стало известно о жутком инциденте в торговом центре Милана.

Мужчина с ножом напал на посетителей, убил одного и поранил пятерых человек.

Среди пострадавших оказался и Пабло Мари.

Испанский защитник выступает за "Монцу", хотя права на игрока принадлежат "Арсеналу".

И в Лондоне не забыли про футболиста.

Вчера "Арсенал" разгромил "Ноттингем Форест" со счетом 5:0.

Первый гол в матче Габриэль Мартинелли отпраздновал с футболкой Пабло Мари.

Игроки Арсенала поддержали экс-канонира, который получил ножевое ранение в Италии. ФОТО - изображение 1Игроки Арсенала поддержали экс-канонира, который получил ножевое ранение в Италии. ФОТО - изображение 2Игроки Арсенала поддержали экс-канонира, который получил ножевое ранение в Италии. ФОТО - изображение 3
ФОТО: Justin Setterfield /John Walton/PA Images/Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Также "канониры" отдали дань уважения товарищу перед матчем.

Стоит также отметить, что с защитником все будет в порядке - его уже выписали из больницы.

Однако, на поле он вернется вряд ли скоро.

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