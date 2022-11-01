"Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО

Артем Милевский на днях посетил премьеру фильма "Нація футболу".

Сценарист картины Николай Васильков пошутил про внешний вид экс-футболиста.

"Его выдают глаза. А, и еще он всегда нормально одевается. Но еще немного стрессов, и мы потеряем нашего Милевского, по крайней мере в том виде, к которому привыкли", - написав Васильков.

Помимо этого, Николай отметил, что Артем "удрал" после второй тревоги, так и не посмотрев на себя в кино.

Естественно, Милевский не стал отмалчиваться.

"Завали свой рот, Мыкола недоделанный. Ты еще будешь тут рассказывать, клоун. Ты следи за языком, г***о, б**, Имей важение, клоун", - написал Артем.

"Смотри не лопни, пупсик", - отреагировал Васильков на гневную тираду бывшего игрока.