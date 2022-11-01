  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

"Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Артем в своем стиле.

"Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

UA-Футбол
Новина українською

Артем Милевский на днях посетил премьеру фильма "Нація футболу".

Сценарист картины Николай Васильков пошутил про внешний вид экс-футболиста.

"Его выдают глаза. А, и еще он всегда нормально одевается. Но еще немного стрессов, и мы потеряем нашего Милевского, по крайней мере в том виде, к которому привыкли", - написав Васильков.

Помимо этого, Николай отметил, что Артем "удрал" после второй тревоги, так и не посмотрев на себя в кино.

Естественно, Милевский не стал отмалчиваться.

"Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО - изображение 1

"Завали свой рот, Мыкола недоделанный. Ты еще будешь тут рассказывать, клоун. Ты следи за языком, г***о, б**, Имей важение, клоун", - написал Артем.

"Смотри не лопни, пупсик", - отреагировал Васильков на гневную тираду бывшего игрока.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде