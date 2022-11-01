"Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
Артем в своем стиле.
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Артем Милевский на днях посетил премьеру фильма "Нація футболу".
Сценарист картины Николай Васильков пошутил про внешний вид экс-футболиста.
"Его выдают глаза. А, и еще он всегда нормально одевается. Но еще немного стрессов, и мы потеряем нашего Милевского, по крайней мере в том виде, к которому привыкли", - написав Васильков.
Помимо этого, Николай отметил, что Артем "удрал" после второй тревоги, так и не посмотрев на себя в кино.
Естественно, Милевский не стал отмалчиваться.
"Завали свой рот, Мыкола недоделанный. Ты еще будешь тут рассказывать, клоун. Ты следи за языком, г***о, б**, Имей важение, клоун", - написал Артем.
"Смотри не лопни, пупсик", - отреагировал Васильков на гневную тираду бывшего игрока.
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