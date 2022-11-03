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Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО

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Ее муж сегодня сыграет с Динамо

Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО

instagram.com/adricatarina

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня "Динамо" предстоит непростой матч с "Фенербахче".

Подопечные Мирчи Луческу намерены сохранить лицо и завершить выступление в еврокубках на мажорной ноте.

Помешать киевлянам постарается, среди прочих, и Мигель Креспо.

Полузащитник стабильно пользуется доверием Жорже Жезуша и регулярно выходит в основе.

А главной фанаткой футболиста является его жена Адриана.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) вТренде
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