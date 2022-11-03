Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
Ее муж сегодня сыграет с Динамо
instagram.com/adricatarina
Уже сегодня "Динамо" предстоит непростой матч с "Фенербахче".
Подопечные Мирчи Луческу намерены сохранить лицо и завершить выступление в еврокубках на мажорной ноте.
Помешать киевлянам постарается, среди прочих, и Мигель Креспо.
Полузащитник стабильно пользуется доверием Жорже Жезуша и регулярно выходит в основе.
А главной фанаткой футболиста является его жена Адриана.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Фенербахче. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 03.11.2022
- Милан, Лейцпиг, Боруссия и другие. Все клубы, которые вышли в плей-офф Лиги чемпионов
- ЛЧ. Маккаби Хайфа – Бенфика. 6:1. Португальцы выигрывают группу
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
- Красотка дня. Как Анна Левандовская поддерживала своего мужа на трибунах Камп Ноу. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн