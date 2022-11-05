Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО
Ее молодой человек сейчас в огне
instagram.com/fievagn
Йенс Одгор - главная ударная сила АЗ в текущем сезоне.
Датский форвард перехватил ношу бомбардира у травмированного товарища Вангелиса Павлидиса и наколотил уже 8 голов во всех турнирах.
В том числе, отметился нападающий и в воротах "Днепра-1" в четверг (на пару с вернувшимся Павлидисом).
Больше всех успехам Йенса радуется его вторая половинка Фей.
Девушка в восторге от жизни в Голландии и активно бомбардирует фотографиями своих поклонников в инстаграме.
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