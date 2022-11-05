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Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО

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Ее молодой человек сейчас в огне

Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО

instagram.com/fievagn

UA-Футбол
Новина українською

Йенс Одгор - главная ударная сила АЗ в текущем сезоне.

Датский форвард перехватил ношу бомбардира у травмированного товарища Вангелиса Павлидиса и наколотил уже 8 голов во всех турнирах.

В том числе, отметился нападающий и в воротах "Днепра-1" в четверг (на пару с вернувшимся Павлидисом).

Больше всех успехам Йенса радуется его вторая половинка Фей.

Девушка в восторге от жизни в Голландии и активно бомбардирует фотографиями своих поклонников в инстаграме.

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В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1 вТренде
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