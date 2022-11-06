Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО

Днепр-1 проводит впечатляющую кампанию 2022 года.

Команда Александра Кучера удерживает лидирующие позиции в чемпионате и пробились в весеннюю часть Лиги Конференций.

Этот успех был бы невозможен без мозгового центра коллектива Александра Пихаленка.

А успех самого футболиста - без его жены Ольги.

Сейчас девушка с ребенком пары находится во Франции.

Однако, ранее красотку можно было часто увидеть на стадионе, поддеживающей своего возлюбленного.