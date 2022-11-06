Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
Надежный тыл футболиста
instagram.com/olechkapikhalonok
Днепр-1 проводит впечатляющую кампанию 2022 года.
Команда Александра Кучера удерживает лидирующие позиции в чемпионате и пробились в весеннюю часть Лиги Конференций.
Этот успех был бы невозможен без мозгового центра коллектива Александра Пихаленка.
А успех самого футболиста - без его жены Ольги.
Сейчас девушка с ребенком пары находится во Франции.
Однако, ранее красотку можно было часто увидеть на стадионе, поддеживающей своего возлюбленного.
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Комментарии (1)
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Daddygo (Харьков)
06.11.2022 в 16:16
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