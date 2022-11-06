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Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО

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(2 голосов)

Надежный тыл футболиста

Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО

instagram.com/olechkapikhalonok

UA-Футбол
Новина українською

Днепр-1 проводит впечатляющую кампанию 2022 года.

Команда Александра Кучера удерживает лидирующие позиции в чемпионате и пробились в весеннюю часть Лиги Конференций.

Этот успех был бы невозможен без мозгового центра коллектива Александра Пихаленка.

А успех самого футболиста - без его жены Ольги.

Сейчас девушка с ребенком пары находится во Франции.

Однако, ранее красотку можно было часто увидеть на стадионе, поддеживающей своего возлюбленного.

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В статье: Александр Пихаленок СК Днепр-1 вТренде
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Комментарии (1)
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Daddygo (Харьков)
06.11.2022 в 16:16
Напихай ей Пихаленок !А вообще на первой фото уточка справа куда интереснее
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