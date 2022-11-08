Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
Не зря перебрался в Турцию
instagram.com/devrimozkan
Кажется, в бурных отношениях Мауро и Ванды Икарди все же наступил конец.
После нескольких "ложных" заявлений о расставании, пара таки решилась на отвественный шаг.
Первой громкую новость до общественности донесла Ванда.
Впрочем, похоже, Мауро тоже не сидел без дела все это время.
Турецкий СМИ активно обсуждают роман аргентинца с местной актрисой Деврим Озкан.
Пару заметили во время отдыха с друзьями.
На общем фото с товарищем по "Галатасараю" Лукасом Торрейрой, молодые люди держались за руки, сплетя пальцы.
Озкан - очень популярная личность у себя на родине благодаря заметным ролям в кино и сериалах.
Неудивительно, что футболист положил глаз на такую красотку.
Популярное сейчас
- Из-за популярности Эрлинга Холанда курортный край в шведском графстве лишился потока туристов
- Йожеф Сабо: Дай Бог, чтобы Мудрика продали хотя бы за 25-30 миллионов евро
- Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.11.2022
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Игроки Арсенала поддержали экс-канонира, который получил ножевое ранение в Италии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
Новости по теме
- 18:12 Lifestyle Роскошная жена аргентинской звезды купается топлес во время отдыха на Ибице. ФОТО
- 09:58 Lifestyle Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- 09:59 Lifestyle За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО