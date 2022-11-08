Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО

Кажется, в бурных отношениях Мауро и Ванды Икарди все же наступил конец.

После нескольких "ложных" заявлений о расставании, пара таки решилась на отвественный шаг.

Первой громкую новость до общественности донесла Ванда.

Впрочем, похоже, Мауро тоже не сидел без дела все это время.

Турецкий СМИ активно обсуждают роман аргентинца с местной актрисой Деврим Озкан.

Пару заметили во время отдыха с друзьями.

На общем фото с товарищем по "Галатасараю" Лукасом Торрейрой, молодые люди держались за руки, сплетя пальцы.

Озкан - очень популярная личность у себя на родине благодаря заметным ролям в кино и сериалах.

Неудивительно, что футболист положил глаз на такую красотку.