Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО

Как стало известно ранее, Мауро и Ванда Икарди разошлись окончательно и безповоротно.

Аргентинский футболист не сильно скучает в Турции, где уже нашел себе компанию.

Не отстает от него и почти бывшая жена.

Аргентинские СМИ активно обсуждают скандальный роман эпатажной блондинки и популярного рэпера L-GANTE, который на 13 лет моложе ее.

Ванда снялась в клипе музыканта, где сыграла роль его возлюбленной.

Видео было достаточно откровенным, да и сама парочка подкрепила слухи неоднозначными намеками.

Сейчас женщина вернулась в Италию, чтобы провести время со своими детьми.

Однако, это не значит, что роман окончен.