Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
Эта парочка не может без скандалов
Как стало известно ранее,
Аргентинский футболист не сильно скучает в Турции,
Не отстает от него и почти бывшая жена.
Аргентинские СМИ активно обсуждают скандальный роман эпатажной блондинки и популярного рэпера L-GANTE, который на 13 лет моложе ее.
Ванда снялась в клипе музыканта, где сыграла роль его возлюбленной.
Видео было достаточно откровенным, да и сама парочка подкрепила слухи неоднозначными намеками.
Сейчас женщина вернулась в Италию, чтобы провести время со своими детьми.
Однако, это не значит, что роман окончен.
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