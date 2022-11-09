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Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО

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Эта парочка не может без скандалов

Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Как стало известно ранее, Мауро и Ванда Икарди разошлись окончательно и безповоротно.

Аргентинский футболист не сильно скучает в Турции, где уже нашел себе компанию.

Не отстает от него и почти бывшая жена.

Аргентинские СМИ активно обсуждают скандальный роман эпатажной блондинки и популярного рэпера L-GANTE, который на 13 лет моложе ее.

Ванда снялась в клипе музыканта, где сыграла роль его возлюбленной.

Видео было достаточно откровенным, да и сама парочка подкрепила слухи неоднозначными намеками.

Сейчас женщина вернулась в Италию, чтобы провести время со своими детьми.

Однако, это не значит, что роман окончен.

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В статье: Мауро Икарди вТренде
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