В Катаре открыли фан-городок в пустыне на 6000 домиков к чемпионату мира. ФОТО

Чемпионат мира в Катаре стартует уже совсем скоро.

Страна-хозяин праздника давно готова к приему гостей.

Самая свежая новость - открытие фан-городка в Дохе для прибывающих туристов.

6 тысяч домиков расположены на участке более трех квадратных километров недалеко от аэропортов.

Небольшие помещения могут принять до 12 тысяч постояльцев.

The fan village at Ras Abu Fontas is not a FIFA project but it is advertised on its official accommodation agency. 6,200 2-person cabins for £175 per night on a carpark ten miles south of downtown Doha. Hard to say that the location is appealing but may do the job for some … pic.twitter.com/9BKbZ2zKay