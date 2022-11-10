В Катаре открыли фан-городок в пустыне на 6000 домиков к чемпионату мира. ФОТО
Там смогут разместиться до 12 тысяч человек
Lisa Fleisher/Bloomberg via Getty Images
Чемпионат мира в Катаре стартует уже совсем скоро.
Страна-хозяин праздника давно готова к приему гостей.
Самая свежая новость - открытие фан-городка в Дохе для прибывающих туристов.
6 тысяч домиков расположены на участке более трех квадратных километров недалеко от аэропортов.
Небольшие помещения могут принять до 12 тысяч постояльцев.
The fan village at Ras Abu Fontas is not a FIFA project but it is advertised on its official accommodation agency. 6,200 2-person cabins for £175 per night on a carpark ten miles south of downtown Doha. Hard to say that the location is appealing but may do the job for some … pic.twitter.com/9BKbZ2zKay— Sam Wallace (@SamWallaceTel) November 10, 2022
Одна ночь в подобном домике обойдется гостям мероприятия в сумму от 600 до 670 долларов.
Искусственный газон и транспортная развязка делают городок удобным вариантом.
Среди минусов - постоянный шум прилетающих и улетающих самолетов.
Кроме того, нахождение фактически в пустыне чревато регулярными песчастными бурями, которые накрывают поселок.
Однако, желающие всегда найдутся и пустовать городок не будет.
Популярное сейчас
- Минай – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "То же самое, вероятно, и на украинской стороне". Представитель Пентагона – о потерях России в войне
- Переговоры по Мудрику, Золотая бутса Левандовски и поломанный Бензема. Главные новости за 9 ноября
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО