 В Катаре открыли фан-городок в пустыне на 6000 домиков к чемпионату мира. ФОТО ᐉ UA-Футбол
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В Катаре открыли фан-городок в пустыне на 6000 домиков к чемпионату мира. ФОТО

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Там смогут разместиться до 12 тысяч человек

В Катаре открыли фан-городок в пустыне на 6000 домиков к чемпионату мира. ФОТО

Lisa Fleisher/Bloomberg via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира в Катаре стартует уже совсем скоро.

Страна-хозяин праздника давно готова к приему гостей.

Самая свежая новость - открытие фан-городка в Дохе для прибывающих туристов.

В Катаре открыли фан-городок в пустыне на 6000 домиков к чемпионату мира. ФОТО - изображение 1

6 тысяч домиков расположены на участке более трех квадратных километров недалеко от аэропортов.

Небольшие помещения могут принять до 12 тысяч постояльцев.

Одна ночь в подобном домике обойдется гостям мероприятия в сумму от 600 до 670 долларов.

В Катаре открыли фан-городок в пустыне на 6000 домиков к чемпионату мира. ФОТО - изображение 2

Искусственный газон и транспортная развязка делают городок удобным вариантом.

Среди минусов - постоянный шум прилетающих и улетающих самолетов.

Кроме того, нахождение фактически в пустыне чревато регулярными песчастными бурями, которые накрывают поселок.

Однако, желающие всегда найдутся и пустовать городок не будет.

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В статье: вТренде Чемпионат мира 2022
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