"Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
Бразильская звезда футбола отдает должное легенде киберспорта
Фото: HLTV / Автор невідомий
В течение этой недели в Рио-де-Жанейро проходит масштабный киберспортивный турнир по дисциплине CS:GO. В нем ко вчерашнему вечеру принимала участие команда украинской организации Natus Vincere, которая в драматической дуэли на 18-тысячной арене, заполненной бразильскими фанатами, сенсационно уступила хозяевам соревнований по Furia (1:2 по картам).
После этого поединка нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар похвалил снайпера украинского коллектива, Александра "s1mple" Костылева и объяснил победу Furia трибунами.
"S1mple, мой друг, это Бразилия! Ты легенда! Хорошая игра", - написал Неймар в твиттере.
Через час Костилев ответил футболисту: "Хорошая игра, друг. Надеюсь, Furia, заберет еще один трофей в свою коллекцию".
gg man, hope Furia will get 1 more trophy to your collection— Sasha (@s1mpleO) November 12, 2022
Под постом Неймара также появилось фото по трансляции, на котором Костылев показывает средний палец в сторону трибун.
lenda ney? só se for pra ti pic.twitter.com/h3TkD8BSyd— Lacerda (@Lacerda_PST) November 12, 2022
Сам S1mple все объяснил: у его партнера по команде после первой карты, которую выиграли NaVi, плюнул один из болельщиков. Но киберспортивное сообщество поддержало украинский коллектив и извинилось за трибуны.
Im sorry for this!— guerri (@guerri) November 12, 2022
This action don’t represent Brazil.
You are a legend! ❤️
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