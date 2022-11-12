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"Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам

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Бразильская звезда футбола отдает должное легенде киберспорта

"Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам

Фото: HLTV / Автор невідомий

UA-Футбол
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В течение этой недели в Рио-де-Жанейро проходит масштабный киберспортивный турнир по дисциплине CS:GO. В нем ко вчерашнему вечеру принимала участие команда украинской организации Natus Vincere, которая в драматической дуэли на 18-тысячной арене, заполненной бразильскими фанатами, сенсационно уступила хозяевам соревнований по Furia (1:2 по картам).

После этого поединка нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар похвалил снайпера украинского коллектива, Александра "s1mple" Костылева и объяснил победу Furia трибунами.

"S1mple, мой друг, это Бразилия! Ты легенда! Хорошая игра", - написал Неймар в твиттере.

Через час Костилев ответил футболисту: "Хорошая игра, друг. Надеюсь, Furia, заберет еще один трофей в свою коллекцию".

Под постом Неймара также появилось фото по трансляции, на котором Костылев показывает средний палец в сторону трибун.

Сам S1mple все объяснил: у его партнера по команде после первой карты, которую выиграли NaVi, плюнул один из болельщиков. Но киберспортивное сообщество поддержало украинский коллектив и извинилось за трибуны.

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В статье: Неймар NaVi
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