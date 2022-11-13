 Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО ᐉ UA-Футбол
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Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО

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Заряд позитива для футболиста

Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО

instagram.com/analidiamartinss

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Вчера "Ньюкасл" разобрался с "Челси" и ворвался в тройку лидером АПЛ перед паузой на чемпионат мира.

У успеха команды много лиц - и Мигель Альмирон, и Киран Триппьер, и Каллум Уилсон, и Ник Поуп, и тренер Єдди Хау.

Но главной звездой команды все же можно назвать Бруну Гимараеша.

Бразильский полузащитник руководит игрой всей команды и едет на мировое первенство в качестве основного игрока главных фаворитом турнира.

Успех в АПЛ и грядущий чемпионат мира - что может быть лучше для футболиста?

Может! На днях Бруну еще и впервые стал отцом.

Знакомимся с девушкой игрока, которая сделала мощнейший мотивирующий подарок своему возлюбленному перед главным турниром года.

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В статье: Ньюкасл вТренде Бруно Гимараэс
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