Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО

Вчера "Ньюкасл" разобрался с "Челси" и ворвался в тройку лидером АПЛ перед паузой на чемпионат мира.

У успеха команды много лиц - и Мигель Альмирон, и Киран Триппьер, и Каллум Уилсон, и Ник Поуп, и тренер Єдди Хау.

Но главной звездой команды все же можно назвать Бруну Гимараеша.

Бразильский полузащитник руководит игрой всей команды и едет на мировое первенство в качестве основного игрока главных фаворитом турнира.

Успех в АПЛ и грядущий чемпионат мира - что может быть лучше для футболиста?

Может! На днях Бруну еще и впервые стал отцом.

Знакомимся с девушкой игрока, которая сделала мощнейший мотивирующий подарок своему возлюбленному перед главным турниром года.