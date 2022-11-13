Красотка дня. Соблазнительная девушка главной звезды сенсационного Ньюкасла. ФОТО
Заряд позитива для футболиста
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Вчера "Ньюкасл" разобрался с "Челси" и ворвался в тройку лидером АПЛ перед паузой на чемпионат мира.
У успеха команды много лиц - и Мигель Альмирон, и Киран Триппьер, и Каллум Уилсон, и Ник Поуп, и тренер Єдди Хау.
Но главной звездой команды все же можно назвать Бруну Гимараеша.
Бразильский полузащитник руководит игрой всей команды и едет на мировое первенство в качестве основного игрока главных фаворитом турнира.
Успех в АПЛ и грядущий чемпионат мира - что может быть лучше для футболиста?
Может! На днях Бруну еще и впервые стал отцом.
Знакомимся с девушкой игрока, которая сделала мощнейший мотивирующий подарок своему возлюбленному перед главным турниром года.
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