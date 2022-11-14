Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО

"Фламенго" ударно заканчивает год, пополнив коллекцию трофеев сразу и Кубком Бразилии, и Копа Либертадорес.

Праздновать клуб решил с размахом, проехавшись парадом по улицам Рио.

Больше всех радовался, судя по всему, Артуро Видаль.

Звездный чилиец был настолько пьян, что его тело буквально тащили на себе товарищи.

Конечно же, видео с футболистом сразу же облетело интернет.