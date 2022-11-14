 Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО ᐉ UA-Футбол
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Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО

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Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО

Фото: flamengo.com.br

UA-Футбол
Новина українською

"Фламенго" ударно заканчивает год, пополнив коллекцию трофеев сразу и Кубком Бразилии, и Копа Либертадорес.

Праздновать клуб решил с размахом, проехавшись парадом по улицам Рио.

Больше всех радовался, судя по всему, Артуро Видаль.

Звездный чилиец был настолько пьян, что его тело буквально тащили на себе товарищи.

Конечно же, видео с футболистом сразу же облетело интернет.

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В статье: Артуро Видаль Фламенго (Рио-де-Жанейро) вТренде
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