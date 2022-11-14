Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
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Фото: flamengo.com.br
"Фламенго" ударно заканчивает год, пополнив коллекцию трофеев сразу и Кубком Бразилии, и Копа Либертадорес.
Праздновать клуб решил с размахом, проехавшись парадом по улицам Рио.
Больше всех радовался, судя по всему, Артуро Видаль.
Звездный чилиец был настолько пьян, что его тело буквально тащили на себе товарищи.
Конечно же, видео с футболистом сразу же облетело интернет.
Quem não queria estar assim tá mentindo!— eduarda (@jsmescrf) November 13, 2022
jessicacrff pic.twitter.com/Xd0zzK0khz
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