Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО

Вчера министерство иностранных дел РФ официально заявило о санкциях в отношении ряда канадских знаменитостей.

В числе "пострадавших" оказался известный актер Джим Керри и писательница Маргарет Этвуд.

Последняя пошутила в твиттере, что они с Керри как раз собирались в Москву, но придется ехать в Киев.

Джим уже успел отреагировать в своем стиле.

"Маргарет, кажется, случилось наихудшее. Нам запретили въезд в Россию... Но проблемы сотни канадцев в этом сумасшедшем мире - это такие мелочи. У нас всегда остается Париж", - написал актер.

Все, что нужно знать про "серьезность" санкций РФ.