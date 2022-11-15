Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
Невероятный удар по актеру
EMMA MCINTYRE/GETTY IMAGES
Вчера министерство иностранных дел РФ официально заявило о санкциях в отношении ряда канадских знаменитостей.
В числе "пострадавших" оказался известный актер Джим Керри и писательница Маргарет Этвуд.
Последняя пошутила в твиттере, что они с Керри как раз собирались в Москву, но придется ехать в Киев.
Джим уже успел отреагировать в своем стиле.
"Маргарет, кажется, случилось наихудшее. Нам запретили въезд в Россию... Но проблемы сотни канадцев в этом сумасшедшем мире - это такие мелочи. У нас всегда остается Париж", - написал актер.
Все, что нужно знать про "серьезность" санкций РФ.
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