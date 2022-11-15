 Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО ᐉ UA-Футбол
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Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО

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(3 голосов)

Невероятный удар по актеру

Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО

EMMA MCINTYRE/GETTY IMAGES

UA-Футбол
Новина українською

Вчера министерство иностранных дел РФ официально заявило о санкциях в отношении ряда канадских знаменитостей.

В числе "пострадавших" оказался известный актер Джим Керри и писательница Маргарет Этвуд.

Последняя пошутила в твиттере, что они с Керри как раз собирались в Москву, но придется ехать в Киев.

Джим уже успел отреагировать в своем стиле.

Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО - изображение 1

"Маргарет, кажется, случилось наихудшее. Нам запретили въезд в Россию... Но проблемы сотни канадцев в этом сумасшедшем мире - это такие мелочи. У нас всегда остается Париж", - написал актер.

Все, что нужно знать про "серьезность" санкций РФ.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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Черноморчик (Одесса )
15.11.2022 в 15:47
Эффект от этих санкций такой же как и от тех где они запретили хранить деньги в их банках .
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Ariakiev01 (Київ)
15.11.2022 в 15:38
Как обычно постебался над РФ. Плевать он на них хотел
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