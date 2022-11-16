Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
Мадридский клуб намерен пересадить всех сотрудников на электрокары
Реал
Мадридский "
При этом клуб заявил, что намерен перевести весь свой автопарк на электрокары.
Отмечается, что украинскому вратарю Андрею Лунину достался BMW i4 M50.
Конкурент Лунина, Тибо Куртуа, получил такой же автомобиль.
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