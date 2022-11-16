Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО

Мадридский " Реал " в рамках рекламного сотрудничества с брендом BMW объявил о том, что все футболисты и баскетболисты мадридской команды получат электрокары от немецкого производителя.

При этом клуб заявил, что намерен перевести весь свой автопарк на электрокары.

Отмечается, что украинскому вратарю Андрею Лунину достался BMW i4 M50.

Конкурент Лунина, Тибо Куртуа, получил такой же автомобиль.