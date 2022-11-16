 Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО ᐉ UA-Футбол
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Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО

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Она уже на пути в Катар

Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО

instagram.com/doinaturcanu

UA-Футбол
Новина українською

На чемпионат мира в Катаре 30-летний Стефан де Врей едет в качестве одного из самых опытных игроков сборной Голландии.

59 матчей - только Дейли Блинд и Мемфис Депай отыграли за первую команду страны больше.

С трибун футболиста будет поддерживать его жена Доина.

Знакомимся с красоткой, которая отлично выглядит в форме "оранжевых".

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В статье: Стефан де Врей вТренде Чемпионат мира 2022
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