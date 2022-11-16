Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО
Она уже на пути в Катар
instagram.com/doinaturcanu
На чемпионат мира в Катаре 30-летний Стефан де Врей едет в качестве одного из самых опытных игроков сборной Голландии.
59 матчей - только Дейли Блинд и Мемфис Депай отыграли за первую команду страны больше.
С трибун футболиста будет поддерживать его жена Доина.
Знакомимся с красоткой, которая отлично выглядит в форме "оранжевых".
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