Красотка дня. Обворожительная жена одного из лидеров сборной Голландии. ФОТО

На чемпионат мира в Катаре 30-летний Стефан де Врей едет в качестве одного из самых опытных игроков сборной Голландии.

59 матчей - только Дейли Блинд и Мемфис Депай отыграли за первую команду страны больше.

С трибун футболиста будет поддерживать его жена Доина.

Знакомимся с красоткой, которая отлично выглядит в форме "оранжевых".