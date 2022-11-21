Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО
Еще весной
фото - Getty Images
Вчера Эннер Валенсия стал автором первого гола на чемпионате мира 2022 года (а заодно и автором первого дубля).
Стоит отметить, что еще весной этого года футболист высказывал свою поддержку Украине в ее войне против России.
Форвард и его жена надели футболки с надписью "Футбол для мира", а супруга спортсмена вплела в косы сине-желтые ленты.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Англия - Иран: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира
- Доннарумма нервно пьет воду. ВИДЕО, как Алаба забил невероятным ударом в ворота Италии
- Последний в году тур УПЛ и много-много Мундиаля. Расписание футбола на 21 - 27 ноября
- Красотка дня. Роскошная девушка одной из главных звезд сборной Эквадора. ФОТО
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
A.l.e.x. (Київ)
21.11.2022 в 15:39
Ответить
+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
21.11.2022 в 14:31
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн