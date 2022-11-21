Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО

Вчера Эннер Валенсия стал автором первого гола на чемпионате мира 2022 года (а заодно и автором первого дубля).

Стоит отметить, что еще весной этого года футболист высказывал свою поддержку Украине в ее войне против России.

Форвард и его жена надели футболки с надписью "Футбол для мира", а супруга спортсмена вплела в косы сине-желтые ленты.