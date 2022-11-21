 Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО ᐉ UA-Футбол
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Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО

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(5 голосов)

Еще весной

Автор первых забитых мячей на чемпионате мира поддержал Украину. ФОТО

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Вчера Эннер Валенсия стал автором первого гола на чемпионате мира 2022 года (а заодно и автором первого дубля).

Стоит отметить, что еще весной этого года футболист высказывал свою поддержку Украине в ее войне против России.

Форвард и его жена надели футболки с надписью "Футбол для мира", а супруга спортсмена вплела в косы сине-желтые ленты.

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В статье: война с россией вТренде Чемпионат мира 2022
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Комментарии (2)
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A.l.e.x. (Київ)
21.11.2022 в 15:39
RUS - ні !PEACE - да !
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+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
21.11.2022 в 14:31
Peace перекладається як мир, а не як «світ»
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0
0

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