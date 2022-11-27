Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
Она наслаждается отдыхом
instagram.com/zoe_cristofoli
Вчера сборная Франции вырвала вторую победу на турнире, обыграв в непростом поединке команду Дании.
Одна из главных достопримечательностей - вторая половинка защитника французов Тео Эрандеса на трибунах.
ФОТО: Getty Images
Зои кайфует от времени, проведенного в Катаре.
Пока ее бойфренд тренируется - яркая красотка осваивает местные пляжи и балует фанатов эффектными фото в соцсетях.
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