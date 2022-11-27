 Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО ᐉ UA-Футбол
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Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО

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Она наслаждается отдыхом

Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО

instagram.com/zoe_cristofoli

UA-Футбол
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Вчера сборная Франции вырвала вторую победу на турнире, обыграв в непростом поединке команду Дании.

Одна из главных достопримечательностей - вторая половинка защитника французов Тео Эрандеса на трибунах.

Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО - изображение 1Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО - изображение 2Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО - изображение 3
ФОТО: Getty Images

Зои кайфует от времени, проведенного в Катаре.

Пока ее бойфренд тренируется - яркая красотка осваивает местные пляжи и балует фанатов эффектными фото в соцсетях.

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В статье: вТренде Чемпионат мира 2022
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