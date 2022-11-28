 Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО ᐉ UA-Футбол
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Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО

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Так легко и доиграться

Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО

instagram.com/knolldoll

UA-Футбол
Новина українською

Ивана Кнолл прославилась во время прошлого чемпионата мира своими яркими нарядами.

Конечно же, хорватская супермодель приехала поддержать свою команду и в Катар.

Впрочем, здесь ее тяга к эпатажу столкнулась с строгими законами страны-хозяйки.

Но отступать не в привычке "Мисс Хорватия-2016".

Девушка продолжает появляться на матчах и публиковать октровенные фото в ярких нарядах.

В комментариях и личных сообщениях красотке уже приходят угрозы, что ее совершенно не смущает.

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В статье: вТренде Чемпионат мира 2022
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