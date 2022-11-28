Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
Так легко и доиграться
instagram.com/knolldoll
Ивана Кнолл прославилась во время прошлого чемпионата мира своими яркими нарядами.
Конечно же, хорватская супермодель приехала поддержать свою команду и в Катар.
Впрочем, здесь ее тяга к эпатажу столкнулась с строгими законами страны-хозяйки.
Но отступать не в привычке "Мисс Хорватия-2016".
Девушка продолжает появляться на матчах и публиковать октровенные фото в ярких нарядах.
В комментариях и личных сообщениях красотке уже приходят угрозы, что ее совершенно не смущает.
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