Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО

Вчера сборная Бельгии не смогла одолеть команду Хорватии и сенсационно прекратила выступления на чемпионате мира уже на стадии группового раунда.

Вдвойне обидно Тибо Куртуа, для которого эта игра стала 100-й в свитере национальной команды.

На трибунах во время матча присуствовала и девушка футболиста Мишель Херцег.

Фотографы сразу же выхватили яркую модель на трибунах.

ФОТО: Getty Images

После финального свистка у блондинки явно было совсем другое настроение.

Впрочем, жизнь продолжается - особенно рядом с такой красоткой.