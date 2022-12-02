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Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО

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Вот только юбилей был испорчен

Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Вчера сборная Бельгии не смогла одолеть команду Хорватии и сенсационно прекратила выступления на чемпионате мира уже на стадии группового раунда.

Вдвойне обидно Тибо Куртуа, для которого эта игра стала 100-й в свитере национальной команды.

На трибунах во время матча присуствовала и девушка футболиста Мишель Херцег.

Фотографы сразу же выхватили яркую модель на трибунах.

Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО - изображение 1Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО - изображение 2Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО - изображение 3
ФОТО: Getty Images

После финального свистка у блондинки явно было совсем другое настроение.

Впрочем, жизнь продолжается - особенно рядом с такой красоткой.

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В статье: Тибо Куртуа вТренде
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