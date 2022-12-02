Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
Вот только юбилей был испорчен
Getty Images
Вчера сборная Бельгии не смогла одолеть команду Хорватии и сенсационно прекратила выступления на чемпионате мира уже на стадии группового раунда.
Вдвойне обидно Тибо Куртуа, для которого эта игра стала 100-й в свитере национальной команды.
На трибунах во время матча присуствовала и девушка футболиста Мишель Херцег.
Фотографы сразу же выхватили яркую модель на трибунах.
ФОТО: Getty Images
После финального свистка у блондинки явно было совсем другое настроение.
Впрочем, жизнь продолжается - особенно рядом с такой красоткой.
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