Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО

Не Робертом Левандовским единым!

Аркадиуш Милик регулярно появляется на острие атаки сборной Польши и сегодня попробует огорчить соперников из Франции.

А с трибун его будет поддерживать его главная фанатка - Агата.

Футболист и модель объявили о своих отношениях меньше года назад.

До этого спортсмен был в отношениях с давней подругой Джессикой, но новые чувства поглотили нападающего полностью.

И его можно понять - достаточно просто взглянуть на Агату.