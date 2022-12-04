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Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО

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Сегодня он попробует остановить Францию

Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО

instagram.com/agatycze

UA-Футбол
Новина українською

Не Робертом Левандовским единым!

Аркадиуш Милик регулярно появляется на острие атаки сборной Польши и сегодня попробует огорчить соперников из Франции.

А с трибун его будет поддерживать его главная фанатка - Агата.

Футболист и модель объявили о своих отношениях меньше года назад.

До этого спортсмен был в отношениях с давней подругой Джессикой, но новые чувства поглотили нападающего полностью.

И его можно понять - достаточно просто взглянуть на Агату.

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В статье: вТренде Чемпионат мира 2022
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