Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
Сегодня он попробует остановить Францию
instagram.com/agatycze
Не Робертом Левандовским единым!
Аркадиуш Милик регулярно появляется на острие атаки сборной Польши и сегодня попробует огорчить соперников из Франции.
А с трибун его будет поддерживать его главная фанатка - Агата.
Футболист и модель объявили о своих отношениях меньше года назад.
До этого спортсмен был в отношениях с давней подругой Джессикой, но новые чувства поглотили нападающего полностью.
И его можно понять - достаточно просто взглянуть на Агату.
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