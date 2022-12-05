Андрей Лунин похвастался новым авто от спонсора Реала. ВИДЕО

Быть игроком ТОП-клуба - очень неплохо.

Даже если ты не всегда попадаешь в состав - всегда есть спонсоры, которые регулярно раздают подарки.

Одним из главных спонсоров мадридского "Реала" вляется автоконцерн BMW.

И вот немцы на днях устроили традиционную презентацию новых автомобилей для спортсменов.

Среди тех, кто получил ключи одним из первых, был и Андрей Лунин.