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Андрей Лунин похвастался новым авто от спонсора Реала. ВИДЕО

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Хорошо быть игроком Реала

Андрей Лунин похвастался новым авто от спонсора Реала. ВИДЕО

youtube: Real Madrid

UA-Футбол
Новина українською

Быть игроком ТОП-клуба - очень неплохо.

Даже если ты не всегда попадаешь в состав - всегда есть спонсоры, которые регулярно раздают подарки.

Одним из главных спонсоров мадридского "Реала" вляется автоконцерн BMW.

И вот немцы на днях устроили традиционную презентацию новых автомобилей для спортсменов.

Среди тех, кто получил ключи одним из первых, был и Андрей Лунин.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин вТренде
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
05.12.2022 в 10:41
Заголовок провокативний. Це рекламний проморолик виробника авто, а ви назвали "Лунін похвалився", виставивши його в негативному світлі під час війни.
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