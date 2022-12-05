Андрей Лунин похвастался новым авто от спонсора Реала. ВИДЕО
Хорошо быть игроком Реала
youtube: Real Madrid
Быть игроком ТОП-клуба - очень неплохо.
Даже если ты не всегда попадаешь в состав - всегда есть спонсоры, которые регулярно раздают подарки.
Одним из главных спонсоров мадридского "Реала" вляется автоконцерн BMW.
И вот немцы на днях устроили традиционную презентацию новых автомобилей для спортсменов.
Среди тех, кто получил ключи одним из первых, был и Андрей Лунин.
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Caballero (DC)
05.12.2022 в 10:41
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