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Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО

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Ее муж вывел хорватов в четвертьфинал

Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО

instagram.com/helenamatic

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Хорватии была на волоске от сенсационного вылета в 1/8 финала чемпионата мира от команды Японии.

Спасителем "клечатых" стал вратарь Доминик Ливакович, который потянул три удара в серии пенальти.

Больше всех победе и геройствам голкипера загребского "Динамо" радовалась его жена Хелена.

В июне пара, которая уже давно вместе, сыграла свадьбу.

Сегодня знакомимся с красоткой, которой посвящает свои успехи футболист.

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В статье: вТренде Чемпионат мира 2022 Доминик Ливакович
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