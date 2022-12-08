Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
Ее муж вывел хорватов в четвертьфинал
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Сборная Хорватии была на волоске от сенсационного вылета в 1/8 финала чемпионата мира от команды Японии.
Спасителем "клечатых" стал вратарь Доминик Ливакович, который потянул три удара в серии пенальти.
Больше всех победе и геройствам голкипера загребского "Динамо" радовалась его жена Хелена.
В июне пара, которая уже давно вместе, сыграла свадьбу.
Сегодня знакомимся с красоткой, которой посвящает свои успехи футболист.
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