  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Этого стоило ожидать

В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО

Photo by Ed Ram/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Война наложила свой след на украинское общество в самых разных аспектах.

В том числе и в культурном.

С начала полномасштабного вторжения фашистской России в Украине появились новые культовые вещи, вроде Джавелинов, Байрактаров и Хаймарсов.

Но культовость этих названий не только в песнях и стихах, которыми уже забит интернет.

Все чаще стали появляться на свет дети с такими именами.

Когда ми встретим Джавелину Химарсовну - был лиш вопросом времени.

И вот этот день наступил.

Открытым остается вопрос с отцом, который и сам, похоже, изменил имя - но это уже детали.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде