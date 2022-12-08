В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО

Война наложила свой след на украинское общество в самых разных аспектах.

В том числе и в культурном.

С начала полномасштабного вторжения фашистской России в Украине появились новые культовые вещи, вроде Джавелинов, Байрактаров и Хаймарсов.

Но культовость этих названий не только в песнях и стихах, которыми уже забит интернет.

Все чаще стали появляться на свет дети с такими именами.

Когда ми встретим Джавелину Химарсовну - был лиш вопросом времени.

И вот этот день наступил.

Открытым остается вопрос с отцом, который и сам, похоже, изменил имя - но это уже детали.