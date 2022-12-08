В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
Этого стоило ожидать
Photo by Ed Ram/Getty Images
Война наложила свой след на украинское общество в самых разных аспектах.
В том числе и в культурном.
С начала полномасштабного вторжения фашистской России в Украине появились новые культовые вещи, вроде Джавелинов, Байрактаров и Хаймарсов.
Но культовость этих названий не только в песнях и стихах, которыми уже забит интернет.
Все чаще стали появляться на свет дети с такими именами.
Когда ми встретим Джавелину Химарсовну - был лиш вопросом времени.
И вот этот день наступил.
Открытым остается вопрос с отцом, который и сам, похоже, изменил имя - но это уже детали.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Стали известны соперники сборной Украины U-19 в отборе на Евро-2024
- Крутые Довбик и Мудрик, яркие новички Зари. Сборная первого полугодия УПЛ
- Андрей Лунин похвастался новым авто от спонсора Реала. ВИДЕО
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн