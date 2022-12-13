Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО

Чемпионат мира в Катаре складывается для Лаутаро Мартинеса непросто.

Однако, несмотря на всю критику, форвард "Интера" нашел в себе силы и не дрогнул во время решающего пенальти в серии с Нидерландами.

Главный источник силы игрока - это его вторая половинка и их ребенок.

Красотка Агустина сейчас находится на полях Катара и всегда поддерживает своего возлюбленного.

Украшение любого матча!