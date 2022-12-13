Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Ищем ее сегодня на трибунах
instagram.com/agus.gandolfo
Чемпионат мира в Катаре складывается для Лаутаро Мартинеса непросто.
Однако, несмотря на всю критику, форвард "Интера" нашел в себе силы и не дрогнул во время решающего пенальти в серии с Нидерландами.
Главный источник силы игрока - это его вторая половинка и их ребенок.
Красотка Агустина сейчас находится на полях Катара и всегда поддерживает своего возлюбленного.
Украшение любого матча!
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