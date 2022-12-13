Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ

Перед полуфинальным матчем ЧМ-2022 с Хорватией жены и девушки игроков сборной Аргентины собрались, чтобы провести совместный ужин, сообщает Ole.

Примечательно, что жена лидера аргентинцев — Лионеля Месси — Антонела Роккуццо не посетила мероприятие.

На встрече присутствовали 19 девушек, в то время как в заявке сборной на чемпионат мира 26 игроков. Также не пришли спутницы Анхеля Ди Марии, Родриго Де Пауля, Пауло Дибалы, Гонсало Монтьеля, Леандро Паредеса и Хуана Фойта.