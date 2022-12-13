Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ
Интересно, почему
ole.com.ar
Перед полуфинальным матчем ЧМ-2022 с Хорватией жены и девушки игроков сборной Аргентины собрались, чтобы провести совместный ужин, сообщает Ole.
Примечательно, что жена лидера аргентинцев — Лионеля Месси — Антонела Роккуццо не посетила мероприятие.
На встрече присутствовали 19 девушек, в то время как в заявке сборной на чемпионат мира 26 игроков. Также не пришли спутницы Анхеля Ди Марии, Родриго Де Пауля, Пауло Дибалы, Гонсало Монтьеля, Леандро Паредеса и Хуана Фойта.
Напомним, что матч Аргентина – Хорватия начнется сегодня, 13 декабря, в 21:00. UA-Футбол проведет
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