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Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ

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Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ

ole.com.ar

Новина українською

Перед полуфинальным матчем ЧМ-2022 с Хорватией жены и девушки игроков сборной Аргентины собрались, чтобы провести совместный ужин, сообщает Ole.

Примечательно, что жена лидера аргентинцев — Лионеля Месси — Антонела Роккуццо не посетила мероприятие.

На встрече присутствовали 19 девушек, в то время как в заявке сборной на чемпионат мира 26 игроков. Также не пришли спутницы Анхеля Ди Марии, Родриго Де Пауля, Пауло Дибалы, Гонсало Монтьеля, Леандро Паредеса и Хуана Фойта.

Напомним, что матч Аргентина – Хорватия начнется сегодня, 13 декабря, в 21:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ - изображение 1Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ - изображение 2Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ - изображение 3
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В статье: Лионель Месси Аргентина Хорватия
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Источник:
Ole

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