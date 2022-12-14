Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
Ей не привыкать к ковровым дорожкам
Aldara Zarraoa/Getty Images
Уже сегодня сборная Марокко попробует совершить невозможное и выйти в финал чемпионата мира.
Главная звезда команды - Ашраф Хакими - сегодня встретится фактически 1-на-1 с товарищем по ПСЖ Килианом Мбаппе.
Сложная задача для защитника, которому понадобятся все силы для этой игры.
За мотивацию футболиста отвечает жена - известная испанская актриса тунисско-ливийского происхождения Хиба Абук (1,3 миллиона подписчиков в инстаграме).
Несмоторя на сложный график, красотка прилетела в Катар чтобы поддержать супруга вместе с дочерью пары.
Конечно же, сегодня она обязательно будет присуствовать на трибунах.
Популярное сейчас
- Сборная ООН и ее голова авокадо. Марокко ищет африканский требл
- Мудрик станет одноклубником Зинченко: СМИ назвали дату перехода таланта Шахтера
- Киев был атакован дронами: есть поврежденные дома, известное кол-во сбитых БПЛА (обновлено)
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- Цитаишвили в Таиланде женился на своей очаровательной избраннице. ФОТО
Новости по теме
- 14:27 Lifestyle Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- 12:32 Lifestyle Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО
- 10:34 Lifestyle Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО