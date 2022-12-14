Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО

Уже сегодня сборная Марокко попробует совершить невозможное и выйти в финал чемпионата мира.

Главная звезда команды - Ашраф Хакими - сегодня встретится фактически 1-на-1 с товарищем по ПСЖ Килианом Мбаппе.

Сложная задача для защитника, которому понадобятся все силы для этой игры.

За мотивацию футболиста отвечает жена - известная испанская актриса тунисско-ливийского происхождения Хиба Абук (1,3 миллиона подписчиков в инстаграме).

Несмоторя на сложный график, красотка прилетела в Катар чтобы поддержать супруга вместе с дочерью пары.

Конечно же, сегодня она обязательно будет присуствовать на трибунах.