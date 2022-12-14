  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Ей не привыкать к ковровым дорожкам

Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО

Aldara Zarraoa/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня сборная Марокко попробует совершить невозможное и выйти в финал чемпионата мира.

Главная звезда команды - Ашраф Хакими - сегодня встретится фактически 1-на-1 с товарищем по ПСЖ Килианом Мбаппе.

Сложная задача для защитника, которому понадобятся все силы для этой игры.

За мотивацию футболиста отвечает жена - известная испанская актриса тунисско-ливийского происхождения Хиба Абук (1,3 миллиона подписчиков в инстаграме).

Несмоторя на сложный график, красотка прилетела в Катар чтобы поддержать супруга вместе с дочерью пары.

Конечно же, сегодня она обязательно будет присуствовать на трибунах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: вТренде Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде