Ришарлисон набил большое тату с лицом Неймара. Форвард ПСЖ заплатил партнеру 30 тысяч евро, чтобы тот убрал тату

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон уже после вылета своей команды из Чемпионата мира залетел в тренды не из-за футбольных достижений. Форвард "Тоттенхэма" набил себе на спину огромную татуировку со своим лицом вместе с Роналдо и Неймаром на фоне бразильского флага.

Каждому было бы приятно находиться в такой компании, но не на спине.

????Neymar blocked Richarlison on Instagram but sent him €30,000 to get his face removed.



(via; @globosport) pic.twitter.com/MYdsUZXmND