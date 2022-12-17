Ришарлисон набил большое тату с лицом Неймара. Форвард ПСЖ заплатил партнеру 30 тысяч евро, чтобы тот убрал тату

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон уже после вылета своей команды из Чемпионата мира залетел в тренды не из-за футбольных достижений. Форвард "Тоттенхэма" набил себе на спину огромную татуировку со своим лицом вместе с Роналдо и Неймаром на фоне бразильского флага.

Каждому было бы приятно находиться в такой компании, но не на спине.

????Neymar blocked Richarlison on Instagram but sent him €30,000 to get his face removed.



(via; @globosport) pic.twitter.com/MYdsUZXmND — Brasil Football ???????? (@BrasilEdition) December 15, 2022

Также не вызывала татуировка положительных эмоций у самого Неймара. По информации Globo Sport, нападающий "Пари Сен-Жермен" переслал на счет Ришарлисона 30 тысяч евро, чтобы тот убрал со спины его лицо.

Напомним, что на ЧМ-2022 Ришарлисон являлся основным игроком сборной Бразилии. Он принял участие в четырех матчах своей команды, выходя в стартовом составе, и забил три гола.