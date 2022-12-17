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Ришарлисон набил большое тату с лицом Неймара. Форвард ПСЖ заплатил партнеру 30 тысяч евро, чтобы тот убрал тату

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Возможно, самый легкий заработок в истории футбола

Ришарлисон набил большое тату с лицом Неймара. Форвард ПСЖ заплатил партнеру 30 тысяч евро, чтобы тот убрал тату

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон уже после вылета своей команды из Чемпионата мира залетел в тренды не из-за футбольных достижений. Форвард "Тоттенхэма" набил себе на спину огромную татуировку со своим лицом вместе с Роналдо и Неймаром на фоне бразильского флага.

Каждому было бы приятно находиться в такой компании, но не на спине.

Также не вызывала татуировка положительных эмоций у самого Неймара. По информации Globo Sport, нападающий "Пари Сен-Жермен" переслал на счет Ришарлисона 30 тысяч евро, чтобы тот убрал со спины его лицо.

Напомним, что на ЧМ-2022 Ришарлисон являлся основным игроком сборной Бразилии. Он принял участие в четырех матчах своей команды, выходя в стартовом составе, и забил три гола.

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В статье: Бразилия Неймар Тоттенхэм (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж) Ришарлисон вТренде
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