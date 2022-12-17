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Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО

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Еще год назад вы могли и не знать о таком игроке

Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО

instagram.com/emiliafferrero

UA-Футбол
Новина українською

Хулиан Альварес проделал фантастический путь за последний год: чемпион Аргентины с "Ривер Плейт", переход в "Манчестер Сити" и феерические выступления за сборную Аргентины на чемпионате мира.

Сейчас на счету нападающего четыре гола - больше только у Месси и Мбаппе, которых реально обогнать в финальном матче.

Хотя главная задача, конечно же - это титул.

Все это время рядом с игроком была его вторая половинка Мария Емилия.

Девушка сейчас в Катаре и точно будет присуствовать на стадионе во время финального матча.

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В статье: вТренде Чемпионат мира 2022
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