Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО

Хулиан Альварес проделал фантастический путь за последний год: чемпион Аргентины с "Ривер Плейт", переход в "Манчестер Сити" и феерические выступления за сборную Аргентины на чемпионате мира.

Сейчас на счету нападающего четыре гола - больше только у Месси и Мбаппе, которых реально обогнать в финальном матче.

Хотя главная задача, конечно же - это титул.

Все это время рядом с игроком была его вторая половинка Мария Емилия.

Девушка сейчас в Катаре и точно будет присуствовать на стадионе во время финального матча.