Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
Они были с ним всегда
Getty Images
Вчера Лионель Месси покорил последнюю вершину в своей славной карьере, которая ранее ему не покорялась - стал чемпионом мира.
Своим счастьем футболист сразу же поспешил поделиться с семьей - родителями, женой и детьми.
Именно они, а не кубки и титулы - главные сокровища Лео.
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