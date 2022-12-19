Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО

Вчера Лионель Месси покорил последнюю вершину в своей славной карьере, которая ранее ему не покорялась - стал чемпионом мира.

Своим счастьем футболист сразу же поспешил поделиться с семьей - родителями, женой и детьми.

Именно они, а не кубки и титулы - главные сокровища Лео.

Фотогалерея