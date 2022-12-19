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Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО

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Они были с ним всегда

Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО

Getty Images

UA-Футбол
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Вчера Лионель Месси покорил последнюю вершину в своей славной карьере, которая ранее ему не покорялась - стал чемпионом мира.

Своим счастьем футболист сразу же поспешил поделиться с семьей - родителями, женой и детьми.

Именно они, а не кубки и титулы - главные сокровища Лео.

Фотогалерея

Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО - фото 2Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО - фото 3Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО - фото 4Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО - фото 5Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО - фото 6Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО - фото 7Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО - фото 8Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО - фото 9Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО - фото 10Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО - фото 11Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО - фото 12Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО - фото 13
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В статье: Лионель Месси вТренде Чемпионат мира 2022
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