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Защитник Шахтера впервые стал отцом

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Девочка или мальчик?

Защитник Шахтера впервые стал отцом

Фото: Instagram

Новина українською

Радостное событие произошло в семье защитника "Шахтера" Ефима Конопли. Он впервые стал отцом.

В понедельник, 19 декабря, его супруга Анастасия Гладун родила девочку. Малышке дали имя Анна-Аврора.

Напомним, 23-летний Конопля - является воспитанником донецкого клуба. В текущем сезоне защитник провел 11 матчей и отличился одним забитым мячом. В активе защитника также 3 матча в составе национальной сборной Украины. В ноябре Ефим перенес операцию по удалению паховой грыжи.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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Комментарии (1)
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NoSoyEspanol (Alicante)
19.12.2022 в 15:40
А може і не він, а хтось з динамівців… хто цих баб знає :)
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