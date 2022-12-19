Защитник Шахтера впервые стал отцом
Девочка или мальчик?
Фото: Instagram
Радостное событие произошло в семье защитника "Шахтера" Ефима Конопли. Он впервые стал отцом.
В понедельник, 19 декабря, его супруга Анастасия Гладун родила девочку. Малышке дали имя Анна-Аврора.
Напомним, 23-летний Конопля - является воспитанником донецкого клуба. В текущем сезоне защитник провел 11 матчей и отличился одним забитым мячом. В активе защитника также 3 матча в составе национальной сборной Украины. В ноябре Ефим перенес операцию по удалению паховой грыжи.
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NoSoyEspanol (Alicante)
19.12.2022 в 15:40
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