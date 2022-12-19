Защитник Шахтера впервые стал отцом

Радостное событие произошло в семье защитника "Шахтера" Ефима Конопли. Он впервые стал отцом.

В понедельник, 19 декабря, его супруга Анастасия Гладун родила девочку. Малышке дали имя Анна-Аврора.

Напомним, 23-летний Конопля - является воспитанником донецкого клуба. В текущем сезоне защитник провел 11 матчей и отличился одним забитым мячом. В активе защитника также 3 матча в составе национальной сборной Украины. В ноябре Ефим перенес операцию по удалению паховой грыжи.