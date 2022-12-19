И тут обошел Роналду. Месси установил рекорд Instagram по количеству лайков среди спортсменов - ФОТО
Лионель все-таки добился своего
instagram.com/leomessi
Пост форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в социальной сети Instagram собрал рекордное количество лайков среди спортсменов. На фотографии капитан южноамериканской команды поднимает над головой Кубок мира. Пост оценили более 44 миллионов пользователей.
Предыдущий рекорд установил португальский форвард Криштиану Роналду. Его пост с фотографией, на которой он играет в шахматы с Месси, собрал 41,9 миллиона лайков.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира. В воскресенье, 18 декабря, в финальном матче чемпионата мира в Катаре
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