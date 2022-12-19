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И тут обошел Роналду. Месси установил рекорд Instagram по количеству лайков среди спортсменов - ФОТО

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Обновлено
(3 голосов)

Лионель все-таки добился своего

И тут обошел Роналду. Месси установил рекорд Instagram по количеству лайков среди спортсменов - ФОТО

instagram.com/leomessi

Новина українською

Пост форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в социальной сети Instagram собрал рекордное количество лайков среди спортсменов. На фотографии капитан южноамериканской команды поднимает над головой Кубок мира. Пост оценили более 44 миллионов пользователей.

Предыдущий рекорд установил португальский форвард Криштиану Роналду. Его пост с фотографией, на которой он играет в шахматы с Месси, собрал 41,9 миллиона лайков.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси завоевал свой первый титул чемпиона мира. В воскресенье, 18 декабря, в финальном матче чемпионата мира в Катаре аргентинцы обыграли сборную Франции в серии пенальти.

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В статье: Лионель Месси Аргентина
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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
19.12.2022 в 21:12
¿Qué mirás, bobo? Andá pa'llá.
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