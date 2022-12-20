В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО

Чемпионат мира в Катаре отметился ярким футболом и неожиданными результатами на поле, а также рядом скандалов вне его.

Конечно же, большая часть историй связана с правилами жизни в арабской стране, к которым не были готовы туристы из других стран.

Известная хорватская болельщица Ивана Кнолл уже начинала войну против местных порядков, облачаясь в крайне откровенные наряды.

Однако, аргентинские фанатки пошли еще дальше.

После решающего пенальти в серии между Аргентиной и Францией красотки в порыве радости сняли футболки, под которыми ничего не оказалось.

Видео тут же завирусилось в соцсетях, вызвав бурное обсуждение.

Еще быстрее отреагировали местные хранители порядка.

Сообщается, что девушек сразу же задержали и вывели со стадиона.

Им грозит минимум серьезный штраф за нарушение законов.