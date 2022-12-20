В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО
Строгие арабские законы
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Чемпионат мира в Катаре отметился ярким футболом и неожиданными результатами на поле, а также рядом скандалов вне его.
Конечно же, большая часть историй связана с правилами жизни в арабской стране, к которым не были готовы туристы из других стран.
Известная хорватская болельщица Ивана Кнолл уже начинала войну против местных порядков, облачаясь в крайне откровенные наряды.
Однако, аргентинские фанатки пошли еще дальше.
После решающего пенальти в серии между Аргентиной и Францией красотки в порыве радости сняли футболки, под которыми ничего не оказалось.
Видео тут же завирусилось в соцсетях, вызвав бурное обсуждение.
Topless Argentinian Fan at #worldcup #worldcupfinal2022 #worldcupfinal #Argentina pic.twitter.com/ePHKAp6C6O— Anthony Sanchez (@bankonsanchez) December 18, 2022
Еще быстрее отреагировали местные хранители порядка.
Сообщается, что девушек сразу же задержали и вывели со стадиона.
Им грозит минимум серьезный штраф за нарушение законов.
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