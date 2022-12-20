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В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО

Новости
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(6 голосов)

Строгие арабские законы

В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира в Катаре отметился ярким футболом и неожиданными результатами на поле, а также рядом скандалов вне его.

Конечно же, большая часть историй связана с правилами жизни в арабской стране, к которым не были готовы туристы из других стран.

Известная хорватская болельщица Ивана Кнолл уже начинала войну против местных порядков, облачаясь в крайне откровенные наряды.

Однако, аргентинские фанатки пошли еще дальше.

После решающего пенальти в серии между Аргентиной и Францией красотки в порыве радости сняли футболки, под которыми ничего не оказалось.

В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО - изображение 1

Видео тут же завирусилось в соцсетях, вызвав бурное обсуждение.

Еще быстрее отреагировали местные хранители порядка.

Сообщается, что девушек сразу же задержали и вывели со стадиона.

Им грозит минимум серьезный штраф за нарушение законов.

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В статье: вТренде Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
20.12.2022 в 14:05
Так там нац флаги, что там криминального?
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