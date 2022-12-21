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Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО

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Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО

Tom Weller/picture alliance via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Ивана Кнолл - одна из главных звезд чемпионата мира в Катаре.

Хорватская красотка вступала в конфронтацию с местными властями и покоряла болельщиков на трибунах яркими образами.

Специально для вас мы собрали все ее "перформансы" в одном месте.

Благо, сборная Хорватии добралась далеко по турнирной сетке - потому поводов засветиться на стадионе у соблазнительной модели было много.

Марокко - Хорватия (матч в группе)

Хорватия - Канада

Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 1Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 2
ФОТО: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Хорватия - Бельгия

Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 3Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 4Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 5Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 6
ФОТО: Nick Potts, James Williamson, Ian MacNicol/Getty Images

Япония - Хорватия

Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 7Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 8Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 9Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 10
ФОТО: Alex Grimm, Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Хорватия - Бразилия

Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 11Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 12Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 13Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 14
ФОТО: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Аргентина - Хорватия

Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 15Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 16Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 17Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 18
ФОТО: Tom Weller/picture alliance via Getty Images

Хорватия - Марокко (матч за 3-е место)

Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 19Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 20Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО - изображение 21
ФОТО: Adam Davy, Ian MacNicol, Tom Weller/picture alliance via Getty Images

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В статье: вТренде Чемпионат мира 2022
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
21.12.2022 в 11:07
Всі хизуються своїми принадами У гравців це витончений фінт, чудовий пас чи гарматний удар а у когось ці... чудові форми які тільки додали до ШОУ футболу.
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Shef1983 (Харків)
21.12.2022 в 10:45
Оце так дівка! У нас таких немає.
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
21.12.2022 в 10:45
Так, це справді найцікавіше з того, що було на цьому чемпіонаті)
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