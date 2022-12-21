Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
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Tom Weller/picture alliance via Getty Images
Ивана Кнолл - одна из главных звезд чемпионата мира в Катаре.
Хорватская красотка вступала в конфронтацию с местными властями и покоряла болельщиков на трибунах яркими образами.
Специально для вас мы собрали все ее "перформансы" в одном месте.
Благо, сборная Хорватии добралась далеко по турнирной сетке - потому поводов засветиться на стадионе у соблазнительной модели было много.
Марокко - Хорватия (матч в группе)
Хорватия - Канада
ФОТО: Matthew Ashton - AMA/Getty Images
Хорватия - Бельгия
ФОТО: Nick Potts, James Williamson, Ian MacNicol/Getty Images
Япония - Хорватия
ФОТО: Alex Grimm, Robert Michael/picture alliance via Getty Images
Хорватия - Бразилия
ФОТО: Mike Egerton/PA Images via Getty Images
Аргентина - Хорватия
ФОТО: Tom Weller/picture alliance via Getty Images
Хорватия - Марокко (матч за 3-е место)
ФОТО: Adam Davy, Ian MacNicol, Tom Weller/picture alliance via Getty Images
ФИНАЛ
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
21.12.2022 в 11:07
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Shef1983 (Харків)
21.12.2022 в 10:45
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
21.12.2022 в 10:45
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