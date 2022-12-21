Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО

Ивана Кнолл - одна из главных звезд чемпионата мира в Катаре.

Хорватская красотка вступала в конфронтацию с местными властями и покоряла болельщиков на трибунах яркими образами.

Специально для вас мы собрали все ее "перформансы" в одном месте.

Благо, сборная Хорватии добралась далеко по турнирной сетке - потому поводов засветиться на стадионе у соблазнительной модели было много.

Марокко - Хорватия (матч в группе)

Хорватия - Канада

ФОТО: Matthew Ashton - AMA/Getty Images

Хорватия - Бельгия

ФОТО: Nick Potts, James Williamson, Ian MacNicol/Getty Images

Япония - Хорватия

ФОТО: Alex Grimm, Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Хорватия - Бразилия

ФОТО: Mike Egerton/PA Images via Getty Images

Аргентина - Хорватия

ФОТО: Tom Weller/picture alliance via Getty Images

Хорватия - Марокко (матч за 3-е место)

ФОТО: Adam Davy, Ian MacNicol, Tom Weller/picture alliance via Getty Images

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