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Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех

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А ФИФА снова наплевала на свои же правила

Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ЧМ-2022 в Катаре продолжает полыхать в соцсетях и умах болельщиков даже после завершения, и обсуждается зачастую не только футбольная тематика.

На этот раз все обсуждают Нусрета Гекче — того самого повара из мемов, который приобрел огромную популярность благодаря необычной технике посыпания мяса солью.

Сразу после церемонии награждения популярный мясник каким-то образом проник на поле и довольно навязчиво прицепился к Месси, пытаясь сделать совместное фото или видео.

Месси долго "морозился", но все-таки Лионелю пришлось сделать фото с Гекче.

Еще турецкий повар курдского происхождения явно смутил своим поведением Анхеля Ди Марию и Лисандро Мартинеса, забирал Кубок (пусть и в шутку) у ребенка Кристиана Ромеро и посыпал трофей воображаемой солью.

А медаль вратаря Франко Армани Гекче вообще взял в рот.

Естественно, все это вылилось в очередную тонну критики не только повара, но и ФИФА, которая сама же игнорирует свои же правила.

Ведь согласно официальному сайту ФИФА, трогать и держать в руках Кубок разрешено только избранной группе людей: в первую очередь победителям ЧМ и главам государств.

Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех - изображение 1Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех - изображение 2
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В статье: Аргентина ФИФА
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