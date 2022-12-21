Когда финал превращается в цирк. Как повар Salt Bae достал Месси, "солил" и целовал Кубок мира и в итоге, разозлил всех

ЧМ-2022 в Катаре продолжает полыхать в соцсетях и умах болельщиков даже после завершения, и обсуждается зачастую не только футбольная тематика.

На этот раз все обсуждают Нусрета Гекче — того самого повара из мемов, который приобрел огромную популярность благодаря необычной технике посыпания мяса солью.

Сразу после церемонии награждения популярный мясник каким-то образом проник на поле и довольно навязчиво прицепился к Месси , пытаясь сделать совместное фото или видео.

Месси долго "морозился", но все-таки Лионелю пришлось сделать фото с Гекче.

Еще турецкий повар курдского происхождения явно смутил своим поведением Анхеля Ди Марию и Лисандро Мартинеса, забирал Кубок (пусть и в шутку) у ребенка Кристиана Ромеро и посыпал трофей воображаемой солью.

А медаль вратаря Франко Армани Гекче вообще взял в рот.

Естественно, все это вылилось в очередную тонну критики не только повара, но и ФИФА, которая сама же игнорирует свои же правила.

Ведь согласно официальному сайту ФИФА, трогать и держать в руках Кубок разрешено только избранной группе людей: в первую очередь победителям ЧМ и главам государств.